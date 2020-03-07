Среди заразившихся коронавирусом на теплоходе в Египте россиян не оказалось

Граждане России не числятся среди заразившихся новым коронавирусом пассажиров совершавшего круиз по Нилу речного теплохода, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Египте Юсуп Абакаров.

«По информации консульского отдела, среди заразившихся на корабле россиян нет», – цитирует российского дипломата ТАСС.

Напомним, в пятницу несколько случаев заражения коронавирусом выявили на речном теплоходе в Египте. К субботе число зараженных коронавирусом на теплоходе в Египте достигло 45 человек.

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