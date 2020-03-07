Нурмагомедов в шутку пообещал разбить авто главы UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в шутку пообещал разбить машину главы UFC Даны Уайта.

«Отправь мне местоположение, Дана Уайт, или я разобью твою машину», – пост с такой подписью опубликовал Нурмагомедов в своем Instagram. К посту прикреплено фото автомобиля Уайта.

В следующем посте спортсмен опубликовал совместное с Уайтом фото и уточнил, что с машиной главы UFC все в порядке.

Ранее сообщалось, что UFC подписала контракт с братом Нурмагомедова Умаром, дебют спортсмена пройдет 19 апреля, в тот же день, когда титул чемпиона будет защищать Хабиб Нурмагомедов в бою с Тони Фергюсоном.