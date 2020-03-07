Собчак и Минаев раскритиковали звезд за поведение на фоне коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак и писатель Сергей Минаев раскритиковали звезд за путешествие в страны, охваченные вспышкой коронавируса, и посещение публичных мероприятий в Москве без заботы о здоровье окружающих.

«Честно говоря, я в *** («удивлен» – прим. ВЗГЛЯД) от некоторых представителей глянцевой отрасли. Смотришь Инстаграмм – вчера она была в Милане, потом покатила в Рим, а сегодня *** («публикует» – прим. ВЗГЛЯД) сториз с какого-то мероприятия в Москве. То есть, судьба и здоровье этой отдельно взятой особи меня совершенно не интересует. Но вот такое отношение к здоровью окружающих – это просто *** («катастрофа» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Минаев в своем Telegram-канале.

«Полностью согласна. Причем если весь конденаст взял карантин, то здесь прям вот бесстыдство(((» – согласилась Ксения Собчак.

Речь идет о российских глянцевых журналах, входящих в американское журнальное издательство Condé Nast. Сотрудников изданий, посетивших Неделю моды в Милане и вернувшихся в Москву, отправили на 14-дневный карантин.

Переписку Собчак и Минаева прокомментировал политик Михаил Конев. «С радостью понимаю, что скоро наконец-то можно будет кричать «ЕШЬ БОГАТЫХ». Именем коронавируса», – написал он.

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Ранее об опасности коронавируса высказался телеведущий Владимир Познер.

Напомним, в России в общей сложности зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией: двое заболевших являются гражданами Китая, семеро – вернувшиеся из Италии россияне, а также один итальянец. В субботу из больницы выписали выздоровевшего россиянина.

Наиболее опасными странами для посещения на фоне вспышки коронавируса являются Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Российские власти прекратили, либо сильно ограничили сообщение со этими странами.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.

Добавим, что на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

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