Facebook решила ввести запрет на рекламу медицинских масок

Американская компания Facebook объявила о вводе запрета на рекламу медицинских масок в соцсети, чтобы остановить спекуляции вокруг выросшей потребности в защите от коронавируса, сообщается в официальном заявлении компании.

В компании заявили, что решено ввести временный запрет на рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок, передает РИА «Новости».

«Наши команды внимательно следят за ситуацией с COVID-19 и сделают необходимые обновления в нашей политике, если мы увидим людей, пытающихся нажиться на чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», – добавили там.

Ранее Facebook ввела запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, а также выражала намерение бороться с распространением ложной информации относительно болезни и удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.

Кроме того, Facebook закрыла лондонские офисы из-за заражения сотрудника коронавирусом.

В пятницу госкомитет КНР по здравоохранению и организация центров по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что на материковом Китае число подтвержденных случаев заражения достигло 80 тыс. 552. В тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 737 человек, 3 тыс. 42 человека скончались.

При этом число излечившихся от коронавируса в Китае за сутки в 17 раз превысило число заболевших.

Между тем на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

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