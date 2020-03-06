Эксперт: Фейки о тысячах случаев коронавируса в Москве опровергают даже международные структуры

Сообщения о тысячах случаев COVID-19 в России – фальшивка, их не подтверждают и международные медицинские структуры. Единичные случаи заболевания есть, но они – под контролем властей и медиков. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя появление в интернете слухов о вспышке коронавируса.

«Информация о каком-то безумном количестве зараженных не имеет никакого отношения к действительности. В противном случае о такой вспышке писали бы врачи, сообщали бы родственники заболевших. Более того, всю информацию о COVID-19 положено передавать международным структурам, в том числе в ООН. Совершенно понятно, что подобные слухи распространяются специально», – пояснил член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Ранее Роскомнадзор внес в список запрещенной информации фейковые сообщения о распространении COVID-19 в России. Подобные посты в Сети признали информацией, «создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

По данным на пятницу, за сутки в России было зафиксировано шесть случаев заболевания. Как сообщили в федеральном штабе по контролю и мониторингу ситуации, один случай зафиксирован в Нижнем Новгороде, и 5 – в Москве. Все заболевшие «завезли» вирус из Италии, уточнили в штабе. Все, с кем контактировали заболевшие, находятся под медицинским наблюдением. Состояние пациентов удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме. При этом первый заразившийся уже поправился и скоро будет выписан.

Григорьев убежден, что в распространении фейковых сообщений – например о «20 тысячах зараженных» в одной только Москве – «принимают участие зарубежные государства. Причем злоумышленники действуют по схеме, которая использовалась для распространения слухов о трагедии в «Зимней вишне» и подобных событиях».

Ранее компания Group-IB заявила, что в аккаунтах ботов, распространявших фейки о коронавирусе в России, в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья. Президент Владимир Путин заявил, что, по данным ФСБ, информационные атаки по коронавирусу с целью посеять панику среди россиян идут из-за границы.

Вся официальная ннформация по коронавирусу в Москве размещена на портале столичного правительства.

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