Женщина нелегально вывезла ребенка из Финляндии в Россию

Мать четырехлетней девочки с двойным гражданством вывезла дочь из Финляндии в Россию без согласия отца – бывшего мужа, сообщило издание Iltalehti.

Газета утверждает, что инцидент произошел примерно неделю назад. Мать вместе с девочкой пересекла границу на пункте пропуска Ваалимаа на юго-востоке страны.

Отец ребенка заявил, что у дочери есть гражданство Финляндии, но недавно она также получила российский паспорт, сообщает ТАСС.

«Мать ребенка не проявила особого желания вернуться обратно в Финляндию. Но если мне удастся вернуть ребенка, то я уже раньше говорил, что хотел бы вернуть сюда и мать», – рассказал отец девочки.

Он утверждает, что «предупреждал власти о том, что женщина может забрать дочь и перевезти ее через границу». Мужчина отметил, что «не давал матери ребенка бумаг, разрешающих увезти дочь в Россию».

В полиции по региону Лапландия подтвердили информацию. Инцидент расследуется как похищение ребенка. Правоохранительные органы находятся на связи с дипломатами для возвращения девочки в Финляндию. Пока неизвестно, по каким документам женщина находилась в Финляндии и как долго жила там.

В посольстве России в Финляндии заявили, что по поводу инцидента «к ним не обращались».

Ранее в Омске судебные приставы разыскали трехлетнюю француженку, которую мать привезла в Россию без согласия отца.