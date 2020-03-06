Гайана выслала троих россиян за «вмешательство» в выборы

Южноамериканская страна Гайана выслала троих человек «российского происхождения» из-за якобы вмешательства в выборы в стране, заявил министр общественной безопасности государства Хемраж Рамжаттан.

Рамжаттан, который также является кандидатом на пост премьера от коалиции партий «Партнерство для национального единства» (APNU) и «Союз ради перемен» (AFC), заявил, что трое человек «российского происхождения» были депортированы из страны, у них изъято «кибер-оборудование», включая компьютеры и флеш-накопители, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guyana Chronicle.

Местонахождение четвертого человека пока не установлено.

По заявлению министра, Ассоциация американской торговой палаты в Гайане содействовала этим четырем людям с момента их прибытия в страну 29 февраля. Торговая палата США отвергла эти обвинения.

Рамжаттан заявил, что ко вмешательству также причастны представители Народной прогрессивной партии Гайаны (НППГ).

«Было три человека, которые разговаривали с ведущими членами НППГ в отеле Marriott – один из Ливии (российского происхождения), один из России и один из Америки (российского происхождения), которые прибыли в эту страну, и мы были вынуждены депортировать их в день выборов после того, как наша разведка поняла, что был какой-то сговор с целью получить доступ к компьютерной системе избирательной комиссии. Они были немедленно депортированы», – сказал министр.

Депортированные, предположительно, работали на американскую нефтяную компанию ExxonMobil. Рамжаттан отметил, что ни посольство России, ни торговая палата США не были проинформированы об инциденте.

Ранее МИД России опроверг «вмешательство» России в выборы в Боливии.