Путин призвал создать программу поддержки многодетных семей

Необходимо сделать отдельную программу поддержки для многодетных семей в вопросах, которые касаются подведения коммуникаций при строительстве дома, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на встрече с представительницами общественности в Ивановской области, передает РИА «Новости».

«Регионы многодетным семьям должны делать исключения с точки зрения дополнительного льготирования таких фундаментальных вопросов, как разводка к домам потребителей. Да, граждане должны чуть-чуть доплачивать, но для многодетных семей могли бы и поддержать их. Могли бы подумать о них и сделать для них отдельную программу», – сказал Путин.

Ранее Путин назвал поддержку материнства и детства безусловным государственными приоритетом.

Напомним, президент значительную часть своего послания Федеральному собранию посвятил социальным вопросам.

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