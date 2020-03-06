Премьер Украины пообещал разобраться со скандальным заявлением посольства о главе УПЦ

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал разобраться со скандальным заявлением посольства Украины в Черногории по поводу визита в страну митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

«Я изучу это вопрос и готов позже вам доложить. Единственное, что могу сказать, так это то, что церковь отделена от государства», – сказал глава украинского правительства, отвечая на вопросы депутатов Верховной рады, передает ТАСС.

27 февраля посольство Украины в Черногории опубликовало заявление по поводу визита главы УПЦ в страну, заявив, что митрополит Онуфрий не уполномочен выражать взгляды большинства православных верующих Украины или так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

29 февраля митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице.

После заявления посольства Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви (УПЦ) обратился к МИД страны с требованием привлечь к ответственности сотрудников посольства Украины в Черногории за «превышение служебных полномочий» и «разжигание религиозной вражды».

Также в МИД Украины поступил коллективный депутатский запрос, в котором говорилось, что «чиновники посольства Украины в Черногории вышли далеко за рамки определенных законом полномочий». «Это было грубое вмешательство государства в дела церкви, цинично нарушающее Конституцию, а также законы о свободе совести и о Кабинете министров. Ни полномочий, ни необходимости комментировать и давать оценку действиям церковного иерарха, выставляя Украину ксенофобским государством, у министерства иностранных дел нет», – указано в обращении депутатов Верховной рады.