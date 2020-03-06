Порошенко заявил о решении закрыть дело против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее госбюро расследований закрыть уголовное дело о декларировании недостоверных данных.

Порошенко прибыл на допрос по делу о декларировании недостоверных данных, которое зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады Александра Дубинского, передает ТАСС.

«Только что мы получили решение суда, обязывающее ГБР закрыть уголовное дело, по которому я сегодня на 10.00 приглашен сюда, – сказал экс-президент.

Порошенко добавил, что суд также обязал ГБР открыть расследование против самого инициатора этого дела депутата Верховной рады Александра Дубинского за «заведомо ложное сообщение о преступлении».

Ранее печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в государственное бюро расследований.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем именно обвиняют Порошенко.

Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой с требованием опровергнуть информацию о том, что он якобы не являлся на допрос 30 раз.