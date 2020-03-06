Эксперт: Путин проявил политическую волю на встрече с парламентариями

«Стабильность и предсказуемость, которая очень важна для избирателей, снимает вопросы о любой конспирологии вокруг досрочных выборов в парламент», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя состоявшуюся в четверг встречу Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы.

«Владимир Путин поехал на встречу с представителями парламентских фракций сразу после сложных переговоров с президентом Эрдоганом. Было видно, что российский лидер прибыл уставшим, но он считал очень важным провести эту встречу. Потому что кроме обсуждения вопроса поправок в Конституцию незримо стоял вопрос о проведении досрочных выборов в Госдуму», – рассказал Марат Баширов.

По словам эксперта, в ходе встречи было четко отмечено, что «никаких досрочных выборов не будет». «Стабильность и предсказуемость, которая очень важна для избирателей, снимает вопросы о любой конспирологии на эту тему. Поэтому выборы в Госдуму состоятся в 2021 году, несмотря на желание некоторых политиков что-то выгадать для себя лично», – подчеркнул Баширов.

«Ранее из уст нескольких представителей КПРФ звучали какие-то высказывания на эти темы. Возможно это была попытка проверить президента на прочность. Но Путин четко пошел по повестке дня и донес свою позицию по ключевым вопросам. Отдельно президент акцентировал внимание на социальной роли Конституции. Потому, несмотря на сложную международную ситуацию, несмотря на колебания экономических рыков, Путин держит слово, проявляет политическую волю и сохраняет стабильность во всем», – заключил Баширов.

Накануне глава российского государства Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писал о роли оппозиции, которую она сыграла в разработке поправок к Конституции.