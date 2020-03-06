Захарова заявила о продолжающемся давлении на Москву из-за «дела Скрипалей»

Лондон спустя два года продолжает использовать «дело Скрипалей» для давления на Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова указала, что «минуло два года с момента «Солсберийской тайны», которую власти Британии намеренно использовали для осложнения и двусторонних отношений, и (...) для того чтобы использовать мнимый аргумент для запугивания международного сообщества», передает РИА «Новости».

По ее словам, «несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Британия по-прежнему отказывается от предметного обсуждения совместного расследования того, что там произошло».

Лондон «продолжает использовать так называемое дело Скрипалей в качестве инструмента давления на нашу страну и, конечно, при этом подогревает антироссийские настроения в британском обществе».

«Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери», – отметила представитель МИД.

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что спустя два года после инцидента в Солсбери, где в марте 2018 года отравили Скрипалей, общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему.

В сентябре российское посольство сообщало, что продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи.

Тогда же посольство указало на странности в этом деле, которые так и не были объяснены.

В декабре на тот момент посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы и якобы находятся под защитой британского правительства.

Семья Скрипаля смирилась с тем, что больше его не увидит.

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