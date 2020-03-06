МИД опроверг «вмешательство» России в выборы в Боливии

Заявления СМИ о «вмешательстве» России в выборы в Боливии являются безосновательными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотела бы обратить внимание на большое количество недостоверной информации, которая, к сожалению, распространяется в Боливии в отношении России. В принципе, ситуация повторяется. В пылу событий СМИ используются как рупор, механизм борьбы либо внешнего влияния, осознание приходит чуть позже», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, «нынешние боливийские власти обладают исключительно ограниченным мандатом по подготовке выборов и формированию по их итогам легитимного правительства».

«Мы с сожалением читаем, видим продвигаемые ими заявления, безосновательные, иногда просто ложные о некой русской мафии, русской вовлеченности, якобы причастности к незаконным процессам в Боливии», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что никаких запросов в адрес посольства России от Боливии не поступало.

«Если это сознательно, то я хотела бы сказать всем тем, кто занимается подобными вещами – поссорить нас с боливийцами не удастся. Российские граждане испытывают к боливийцам самые добрые искренние чувства дружбы, уважения, и рассчитываем, что они взаимны», – указала дипломат.

В ноябре на фоне беспорядков в Боливии, когда оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах, экс-президент страны Эво Моралес объявил об отставке с поста президента, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Позднее он перебрался в Аргентину, предоставившую ему статус беженца.

В феврале Моралесу отказали в регистрации кандидатом в сенаторы.