Онкологов обяжут перепроверять в Москве диагнозы детей из-за частых ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщил президент НМИЦ Александр Румянцев.

В комментарии РБК он сообщил, что протокол совещания по вопросам обеспечения детей лекарственными препаратами, подписанный министром Михаилом Мурашко, поступил в центр 21 февраля. Всего документ содержит 19 поручений разным ведомствам, включая Росздравнадзор и Минпромторг.

«НМИЦ им. Дмитрия Рогачева разработать регламент улучшения диагностики больных и организации второго мнения для морфологического диагноза», – сказано в документе.

По словам заместителя гендиректора НМИЦ Алексея Масчана, сейчас «второе мнение» не является обязательным, однако после соответствующего приказа Минздрава материал в обязательном порядке будет отправляться на проверку в НМИЦ.

Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение. «Мы поставили также вопрос о том, что для этого вида работы [перепроверки биоматериала] должно быть заложено прямое финансирование», – отметил он.

Кроме того, Минздрав поручил главному специалисту – эксперту по лабораторной диагностике разработать требования к деятельности клинико-диагностических лабораторий. Это предполагает сертифицирование лабораторий в регионах, которые анализируют биоматериал и выдают диагноз. Румянцев пояснил, что это связано с большим количеством ошибок, которые допускали лаборатории.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в России необходимыми медикаментами.

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