Священник рассказал о праздновании 8 марта без нарушения поста

Пышное празднование 8 марта противоречит тому, как человек должен вести себя во время Великого поста, однако существуют способы отметить и ничего не нарушить, рассказал клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских, протоиерей Максим Первозванский.

Первозванский рассказал, что у РПЦ неоднозначная позиция по поводу празднования 8 марта: некоторые священнослужители не одобряют Международный женский день из-за феминистических корней этого праздника, передает в интервью радио Sputnik.

«Поводом этого праздника является очень сомнительное событие с точки зрения церкви. С другой стороны, в последние годы СССР этот день превратился в некий женский праздник. Из праздника яростного феминизма он превратился в нормальный, добрый и семейный праздник. Многие православные люди с радостью поздравляют своих женщин с 8 марта», – пояснил священник.

Другой проблемой 8 марта с точки зрения христианских учений является то, что этот праздник часто совпадает с Великим постом со строгими ограничениями в еде и поведении. Следовать им в праздничные дни сложно, но необходимо, отметил протоиерей.

«Для православного христианина никакой праздник не является поводом для нарушения поста. Если мы говорим чисто про гастрономическую сторону, то тут правила поста не меняются. Другой вопрос, если вы приехали поздравить свою бабушку, то вы можете сесть за стол и съесть вкусный винегрет. Есть в пост все-таки можно, но салату оливье надо предпочесть винегрет», – пояснил священник.

Ранее выяснилось, что почти половина россиянок – 41% – не планирует отмечать 8 марта, при этом лишь каждой десятой женщине их партнеры готовят вечернее застолье в честь праздника.

Между тем в Роскачестве рассказали, как ухаживать за праздничными букетами.

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