В Москве ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 8–10 градусов тепла. В ночь на 7 марта она может опуститься до плюс 4 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 6 марта объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на 7 марта столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса, передает ТАСС.