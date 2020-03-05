США решили экстрадировать бывшего охранника нацистского концлагеря

Власти США приняли решение об экстрадиции Ханса Грима, который является бывшим охранником концлагеря Нойенгамме в нацистской Германии, сообщает американский минюст.

Распоряжение об экстрадиции выдал иммиграционный суд в городе Мемфис (штат Теннесси). Немец подлежит выдворению из США на основании законодательного акта 1978 года. В документах говорится, что Грим «охотно служил вооруженным охранником заключенных в концлагере, в котором происходили репрессии», передает RT.

В прошлом году было предъявлено обвинение бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф 92-летнему Бруно Д., которого заподозрили в пособничестве убийству заключенных.