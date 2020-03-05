США решили экстрадировать бывшего охранника нацистского концлагеря

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5 марта, четверг | Последнее обновление — 22:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Собянин ввел режим повышенной готовности в Москве в связи с коронавирусом
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Американские страхи укрепили рубль
Кто победит в переговорах Путина и Эрдогана
Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке
Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Коронавирус прикончит глобализацию
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эпидемический кризис, скорее всего, будет купирован в ближайшие месяцы. Но его долгосрочные экономические и политические последствия будут огромными. Подробности...
Пришло время Европы платить по счетам
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Существование ЕС в качестве относительно самостоятельного международного игрока – это для России гораздо лучше, чем дальнейшее движение к миру тотального американо-китайского противостояния, где места для альтернативных решений уже не будет. Подробности...
Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из СирииПодробности...
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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