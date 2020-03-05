Москва проинформирует Дамаск о договоренностях Путина и Эрдогана

Россия проинформирует Сирию о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли проинформирована сирийская сторона об итогах переговоров лидеров России и Турции.

«Будет обязательно», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле завершились переговоры между президентами России и Турции. Путин заявил о достижении договоренности по урегулированию в Идлибе. Эрдоган сообщил, что была достигнута договоренность о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы. Кроме того, с 15 марта Россия и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 (Дамаск – Алеппо) в Сирии.