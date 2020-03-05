О голосовании по Конституции проинформированы 83% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию.

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта – 83%. Планируют принять участие в голосовании 67% россиян, при этом 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. С 12 февраля количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 6 п.п. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Среди тех, кто будет участвовать в голосовании, за предложенные изменения проголосует каждый второй (55%, что на 9 п.п. больше, чем 12 февраля).

«Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%). Лидируют в топе предложений, получивших наивысший уровень поддержки, следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также – неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%)», – говорится в сообщении.

Опрос проведен 3 марта 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 22 апреля.