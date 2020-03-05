Путин поддержал создание Института истории блокады Ленинграда

Президент Владимир Путин полагает, что в стране необходимо создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда, соответствующее поручение о подготовке предложения глава государства дал правительству.

Глава государства ждет доклад по этому вопросу к 1 сентября 2020 года, передает ТАСС. О создании Института речь шла на встрече президента с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в январе.

Путин порекомендовал губернаторам оказывать помощь интернет-порталу «Книга памяти блокадного Ленинграда», в том числе содействовать в получении архивных данных о лицах, живших в Ленинграде в период Великой Отечественной войны и о тех, кто в этот период был эвакуирован из города.

Президент поручил Минкульту вместе с правительством Петербурга принять «исчерпывающие меры, направленные на обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Могила Кутузова Михаила Илларионовича (1745-1813)», в том числе элементов указанного объекта, относящихся к движимому имуществу, и проработать вопрос о включении этих элементов в состав Музейного фонда РФ».

Также глава государства поручил правительству обеспечить «внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление ограничения прав правообладателей на использование земельных участков, в границах которых обнаружены останки погибших при защите Отечества, и введение ответственности за нарушение этого ограничения, а также предусматривающих наделение органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по перезахоронению обнаруженных останков погибших при защите Отечества». Задача должна быть выполнена до 1 июля.

Научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков сообщал, что блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией еще до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение жителей города голодом.