Путин поручил усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном

Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить карантинный фитосанитарный контроль за оборотом продукции на границе с Казахстаном. Поручение было дано по итогам встречи с представителями общественности в Адыгее, прошедшей 23 декабря 2019 года.

«Правительству Российской Федерации принять меры по усилению государственного карантинного фитосанитарного контроля за оборотом подкарантинной продукции, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, в том числе путем обеспечения прослеживаемости этой продукции», – говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля

Доклад должен быть представлен до 1 августа 2020 года.

В августе прошлого года в России изменились правила фитосанитарного контроля: таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан.