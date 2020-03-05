МЭР заявило о победе России в споре с Украиной о вагонах

ВТО утвердила решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, пишут СМИ.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова сообщила РБК, что третейская группа нашла ряд нарушений со стороны России, но их устранение «не повлечет за собой каких-то существенных действий» или изменений на российском рынке.

В ведомстве считают решение по этому делу победой.

«Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то, действительно, создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО», – пояснила Майорова.

Напомним, иск в ВТО о вагонах Украина подала еще в 2015 году. В 2018 году Россия выиграла спор, однако Киев подал апелляцию. В ферале 2020 года апелляционный орган ВТО подтвердил, что Россия не допускала систематических ограничений по поставкам украинских вагонов.