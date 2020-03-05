Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

По итогам совещания по экономическим вопросам от 12 февраля президент поручил правительству провести инвентаризацию действующих налоговых льгот, сообщают в Кремле.

«Обеспечить проведение инвентаризации действующих налоговых льгот и определить перечень льгот, носящих инвестиционный характер», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – до 1 июля.

Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос о целесообразности создания в структуре Федеральной налоговой службы специализированной межрегиональной инспекции, которая должна осуществлять контроля за правильностью исчисления налогоплательщиками, участвующими в реализации нацпроектов, налогов, сборов и страховых взносов.

Срок исполнения по этому поручению – 30 апреля.