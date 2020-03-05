В ОП предложили сделать наказание за фейки о коронавирусе максимально публичными

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что наказание за распространение фейков о коронавирусе должно быть максимально публичным, это поможет в борьбе с подобными вбросами и нагнетанием ситуации.

«Закон о противодействии фейковой информации у нас принят год назад, там прописано соответствующее наказание. Другое дело, что за минувший год у нас не было ни одного публичного наказания за распространение фейков. Мы бы хотели, чтобы процедура наказания была максимально публичной, в том числе для того, чтобы предостеречь тех, кто собирается еще подключаться к подобным процессам, чтобы они знали, что это не пройдет просто так, – сказал Малькевич, передает ТАСС.

По его словам, одним из факторов, провоцирующим распространение фейков о коронавирусе, является недостаточный фактчекинг поступающей информации, в том числе из СМИ. Сейчас же актуальной проблемой, особенно для России, продолжил Малькевич, стали недавние выявленные фейковые аудисообщения в соцсетях о масштабах заболеваемости коронавирусом в стране, в связи с чем возникает вопрос о возможных мерах пресечения таких вбросов.

За последний месяц в интернете было обнаружено порядка 4 млн фейковых сообщений о коронавирусе, рассказал в ходе круглого стола основатель аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Особенно активно, уточнил он, распространяться фейки стали с середины февраля – когда вирус вышел за пределы Китая и появился в Европе, при этом трендом последних дней стали фейки о грозящем дефиците не только медицинских масок, но и медикаментов и продуктов питания. «Каждый день публикуется порядка 35-40 тыс. сообщений по этой теме», – добавил Ашманов.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду заявил, что провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном организованы из-за границы, ничего критического на самом деле не происходит. По мнению Путина, «цель таких вбросов понятна – посеять панику среди населения», а противопоставить этому можно только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны.

Вбросы фейков о коронавирусе в ряде соцсетей и мессенджеров накануне обнаружили специалисты Group-IB. В компании отмечали, что передают правоохранительным органам данные об интернет-аккаунтах, распространяющих фейковые аудиосообщения о коронавирусе.

Вместе с тем, как сообщали во «ВКонтакте», команда модерации соцсети на постоянной основе ведет мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. В свою очередь в мессенджере WhatsApp также заявляли, что принимают меры по ограничению распространения вбросов и рекомендуют пользователям перепроверять информацию из интернета о коронавирусе.