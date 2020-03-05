Канадский генерал назвал Россию самой большой угрозой

Высокопоставленный канадский генерал Кристофер Коутс заявил, что для Северной Америки в краткосрочной перспективе Россия остается самой большой угрозой безопасности, пишет L’actualite.

Коутс на конференции по безопасности и обороне в Оттаве выступил за модернизацию Командования по аэрокосмической обороне Северной Америки NORAD. Он занимает пост заместителя руководителя NORAD, передает RT.

По его словам, Россия и другие вероятные противники предприняли серьезные меры, модернизируя неядерные вооружения и обнаруживая пробелы в безопасности Северной Америки от кибератак и «экономических действий». Сейчас, однако, заметил он, Канада и США догоняют «своих врагов».

Среди экспертов сейчас идут дискуссии о модернизации системы NORAD. Эта система создавалась для обнаружения военной угрозы со стороны России, последний раз ее меняли в 1980-х годах.

Коутс настаивает, что ее нужно менять, чтобы Северная Америка не стала жертвой России и других врагов, пишет L’actualite.

США также считают Россию одной из главных угроз.