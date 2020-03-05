В США не пришли к единому мнению в вопросе размещения ЗРК Patriot в Турции

У американской администрации нет единой позиции по поводу того, следует ли по запросу Анкары временно размещать американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на турецко-сирийской границе, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«В округе Колумбия нет единого мнения о том, что делать и с какой скоростью», – передает ТАСС со ссылкой Блумберг слова Джеффри во время совместного с постпредом США при ООН Келли Крафт визита в Стамбул.

Напомним, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе. После этого Пентагон сообщил, что в курсе запроса Турции на зенитно-ракетные комплексы.

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