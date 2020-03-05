Украинка с собакой в Ухане пожаловалась на несдержанное обещание Зеленского

Украинку Анастасию Зинченко и ее собаку до сих пор не эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса китайского Уханя, несмотря на личное обещание украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Украинка отказалась эвакуироваться вместе с другими гражданами из-за того, что ей не разрешили взять с собой собаку. Теперь девушка опасается, что ей не удастся вернуться домой до окончания эпидемии в Ухане.

Причиной опасений стал введеный властями Украины запрет на ввоз животных из Китая из-за того, что в Гонконге собака заразилась этой инфекцией от хозяев.

«1 марта официально ввели запрет на ввоз животных на Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя две недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь забрать меня с собакой, Украина вводит запрет. Причиной которого является случай в Гонконге, где у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина ввела такой запрет», – написала девушка.

По словам Зинченко, с ней никто не связывался и не звонил уже в течение недели. Она считает, что могла бы быть уже дома, если бы украинские чиновники выполнили обещание эвакуировать ее на родину до того, как был введен запрет на ввоз на Украину животных из Китая.

Сейчас она не знает, сколько продлится карантин в Китае и как она после этого сможет попасть домой.

«Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца», – прогнозирует девушка.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский пообещал Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя без своей собаки, вернуть ее на родину.

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