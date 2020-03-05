Президент Турции прибыл в Москву

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба.

В состав турецкой делегации входят главы МИД, минобороны, министр казначейства и финансов и глава национальной разведывательной организации, передает РИА «Новости».

До этого в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако достичь договоренностей по их итогам не удалось. Вопрос был вынесен на уровень президентов.

Ранее сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция.

До этого Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом. Сирия предупредила, что все самолеты в этой зоне будут восприниматься как вражеские и сбиваться, однако после этого военные республики сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны страны утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

В среду, 4 марта, Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в сирийском Идлибе, а также предстоящие переговоры с Эрдоганом.

Также сообщалось, что Турция рассчитывает установить режим прекращения огня в Идлибе после переговоров Путина и Эрдогана.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих переговорах.

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