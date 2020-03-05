Волонтерами Победы в Год памяти и славы захотели стать 50 тыс. добровольцев

На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50 тыс. добровольцев. Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий Года памяти и славы.

«Мы планируем подготовить более 100 тыс. волонтеров, которые смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь. Это забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое», – рассказала руководитель Движения Ольга Амельченкова, слова которой приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Кроме того, каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, пройдет специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с нашими партнерами мы разработали Единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и о истории Второй мировой войны», – добавила Амельченкова.

«Великая Победа – это то, о чем не должен забывать каждый человек. Сейчас осталось не так много ветеранов, и мы скорее всего являемся последним поколением, которое застает их живыми. Поэтому я хочу сделать все возможное для Героев и помочь сохранить память об их подвиге», – рассказала Ольга Марий из Омска.

«Для меня быть добровольцем – это что-то необычное. Волонтером Победы я стала недавно и очень хочу принимать в этом активное участие, ведь Движение – это одна большая семья. Каждый хочет помогать и узнавать историю Отечества. Для меня наградой является не материальные блага, а мысль о том, что день прожит не зря, что ты приносишь пользу людям», – рассказал волонтер Победы из села Курумоч Самарской области Диана Мазова.

Присоединиться к Волонтерам Победы можно на сайте волонтерыпобеды.рф.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.