«Самая секретная» в мире подлодка попала на фото

Forbes опубликовал фото единственной кубинской подлодки типа Delfin.

Как отмечает издание, Delfin – одна из самых секретных подлодок, поскольку ранее ее запечатлели только раз, причем изображение было нечетким.

«Две фотографии за 15 лет, вот это секретность! У нас также есть несколько коммерческих спутниковых снимков и несколько упоминаний в кубинских источниках, однако мы мало что знаем о ней», – передает РИА «Новости» текст статьи.

New image reveals Cuba's secret #Submarines. First high res image of Delfin Class. #OSINT Still active, mostly seen around Havana. #Cuba #Navy https://t.co/FpN3lgWEqi — H I Sutton (@CovertShores) March 1, 2020

По данным издания, сейчас кубинский флот эксплуатирует старую советскую технику, переоборудованные рыболовные траулеры, а также самодельные торпедные аппараты. Forbes отметил, что Delfin, скорее всего, тоже была собрана на Кубе подобным образом.