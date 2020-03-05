Мэр Новосибирска высказался о возможности запрета концерта солиста Rammstein

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не может запретить концерт эпатажного солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, так мэрия не имеет таких полномочий.

Локоть заявил, что подобные обращения «тому или иному какому-то концертному выступлению либо спектаклю» поступают часто, однако «дело в том, что в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса», передает РИА «Новости».

«Я не могу никому ничего запретить. Здесь самостоятельная деятельность абсолютно», – добавил он.

Мэр отметил, что может высказать личное мнение о концерте: «Они прославились клипом (...) Я по-человечески понимаю, что унижение наших девушек там присутствует, и мне тоже это не нравится, но все-таки каждый должен работать в рамках своих полномочий. Полномочий у мэрии Новосибирска здесь нет никаких регулировать эту деятельность».

Ранее новосибирские феминистки разместили в соцсетях обращение в мэрию города, в котором просят запретить концерт Линдеманна в МВК «Новосибирск экспоцентр» 17 марта.

Причиной активистки назвали то, что музыкант снял порнографическое видео с участием российских фанаток, использовав девушек без их ведома «для сексуальной эксплуатации и пиара, съемок и распространения порнографии».

До этого житель Новосибирска Роман Котик потребовал от мэра Новосибирска запретить концерт Линдеманна, который, по мнению общественника, «пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка».

В мэрии тогда сообщили, что он обратился не по адресу, так как экспоцентр находится за чертой Новосибирска – в Новосибирском районе.

Напомним, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен выступят в городах России, Украины и Белоруссии в поддержку своего нового альбома, тур стартовал 2 марта в Санкт-Петербурге, концерт в Москве состоится 15 марта.

Вокруг Линдеманна разгорелся скандал после того, как он выпустил порноклип на песню Till the End. В Сети началась травля россиянок, которые снялись в откровенном видео. Газета ВЗГЛЯД писала о скандальном проекте Rammstein.