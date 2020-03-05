В Кремле заявили об информационных диверсиях по теме коронавируса из-за рубежа

Россия в ситуациях с элементами ЧС регулярно сталкивается с информационными провокациями и дезинформацией, причем «вбросы» зачастую поступают из-за рубежа, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта кампания, она постоянно имеет место. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными, скажем так, элементами чрезвычайных ситуаций, будь то техногенные катастрофы, будь то природные происшествия, связанные с природными явлениями, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, правильно ли говорить о том, что российская власть всерьез обеспокоена возможной киберугрозой, масштабной кампанией по дезинформации населения по теме коронавируса.

«Причем проистекают они весьма часто именно из-за рубежа, это уже доподлинно известно и установлено», – приводит его слова РИА «Новости».

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Накануне компания Group-IB сообщила, что в аккаунтах ботов, распространявших фейки о коронавирусе в России, в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что, по данным ФСБ, из-за границы идут информационные «вбросы» по коронавирусу с целью посеять панику среди российского населения.

Позже в Москве задержали несколько подозреваемых в распространении в Сети фейков о вспышке коронавируса.

По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали свыше 3 тыс. человек. За пределами Китая заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах. Общее число жертв вне Китая – 214.

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