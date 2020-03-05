Крупнейший покупатель SSJ назвал основные проблемы лайнера

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), следует из данных проспекта к размещению еврооблигаций ГТЛК на 600 млн долларов.

В проспекте к выпуску евробондов ГТЛК говорится о нескольких рисках из-за поставок SSJ, «особенно с учетом планов по расширению на международных рынках»: отсутствие развитого рынка для лайнеров Superjet, случаи неопределенности в связи с технической и логистической поддержкой со стороны производителя лайнера, проблемы с постпродажным обслуживанием и недостаточно развитая сеть поставок запчастей и, как следствие, трудности с ремонтом и техобслуживанием лайнеров как у самой ГТЛК, так и у лизингополучателей, передает РБК.

В проспекте также упоминается трагедия с SSJ «Аэрофлота», которая произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, когда погиб 41 человек.

Авария не оказала существенного влияния на программу ГТЛК по реализации SSJ, но существуют значительные риски, что это негативно повлияет на долю рынка российского лайнера.

«Это может повлиять на способность ГТЛК генерировать устойчивые денежные потоки группы и таким образом сказаться на эффективности ее работы», – говорится в документе.

Напомним, в феврале сообщалось, что с начала 2020 года единственным коммерческим заказчиком самолета Sukhoi Superjet 100 оказался «Аэрофлот», других заказов у «Гражданских самолетов Сухого» пока нет.