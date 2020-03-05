Памфилова обещала исключить «карусели» на голосовании по Конституции

Никакой возможности двойного голосования по поправкам в Конституцию нет, все списки досрочного голосования будут четко проверяться и перепроверяться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова заявила на Общероссийском электоральном медиафоруме, что «никакой возможности, никакого завода для двойного голосования или какой-то «карусели» – просто нет», передает РИА «Новости».

Она напомнила, что предложенное досрочное голосование за три дня до 22 апреля предназначено для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на участок в день голосования. Заявления по досрочному голосованию закончат принимать за пять дней.

«Это для того, чтобы у нас было два дня до начала досрочного голосования, чтобы могли четко выверить эти списки, четко проверить и перепроверить», – пояснила Памфилова.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы закончил рассмотрение поправок к Конституции.

Второе чтение по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. Поправки также должны получить одобрение Совета Федерации и региональных парламентов.

Если парламентарии поддержат поправки, документ поступит президенту, но глава государства на этом этапе не утвердит его окончательно, а запустит второй этап процедуры.

Также поправки будут рассмотрены Конституционным судом.

В том случае, если поправки получат поддержку на всех указанных этапах, состоится всероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля.

Если россияне проголосуют за поправки, то вся процедура завершится указом президента об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.