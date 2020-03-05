ФСБ раскрыла ячейку террористов в Ростове-на-Дону

Деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации пресечена в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, действовавшей в Ростове-на-Дону. Подозреваемые были задержаны в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Темерник», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Установлено, что лидером ячейки был гражданин Афганистана, в отношении него возбуждено два уголовных дела.

В среду сотрудники ФСБ разоблачили в Твери ячейку международной террористической организации.