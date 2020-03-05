Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио заявил, что против планов властей увеличить расходы на оборону выступают только «пророссийские» политики.

«Конечно, в Польше есть политические силы, которые выразительно заявляют, что не видят угроз. Это, можно так сказать, пророссийская опция», – приводит его слова РИА «Новости».

Блащак назвал «бездискуссионным» то, что для Польши есть «угрозы». «Надо на них отвечать именно таким образом – усиливая Войско польское», – добавил он.

В соответствии с принятым в Польше законом, оборонные расходы республики составят 2,1% ВВП в 2020 году и 2,5% ВВП к 2030 году. Общая численность польской армии будет увеличена примерно до 200 тыс. человек, около 50 тыс. из которых составят войска территориальной обороны. В настоящее время численность польской армии составляет около 130 тыс. человек.

Блащак не скрывает, что в качестве угрозы республике он рассматривает именно Россию. «Существуют внешние угрозы – на востоке. Потому что Россия напала сначала на Грузию, а потом на Украину», – заявил он.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, позже признав суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Запад обвиняет Россию во вмешательстве в события на Украине, где продолжается конфликт в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.

Западные политики запугивают граждан так называемой российской угрозой. В Кремле предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

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