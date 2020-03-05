Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Боснии и Герцеговине

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, сообщило министерство здравоохранения Республики Сербской.

Министерство сообщило о случае заболевания, не уточняя пол и возраст заболевшего, передает ТАСС.

В ближайшее время к прессе обратится министр здравоохранения республики Ален Шеранич, который подробно расскажет о случившемся.

25 февраля премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом на территории республики.

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