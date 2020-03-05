Шнуров в стихах ответил протоиерею Смирнову об обучении девочек

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал заявление протоиерея Димитрия Смирнова о том, что девочки должны учиться не в общеобразовательных школах, а получать навыки материнства и помогать своим родителям дома.

Стихотворение Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

Музыкант с иронией отнесся к заявлению «православного непоседы» о том, что «девкам в школе (…) // делать нонче неча».

Шнуров пишет:

«Пусть готовятся уже

К родам и до гроба.

Бабы будут замужем,

Ни к чему учеба!



Точку зрения свою,

Я не приукрашу.

Молоко пускай дают!

Для детей и в кашу!»

Напомним, протоиерей заявил, что в детях надо развивать и поощрять любовь к младшим братьям и сестрам. В частности, он сказал: «Это же важнее – семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни».

В РПЦ подчеркнули, что протоиерей Димитрий Смирнов говорил не о бесполезности школы для девочек, а о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным.