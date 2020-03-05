Путин оценил результаты работы центра для одаренных детей «Сириус»

Идея создания в Сочи образовательного центра для одаренных детей «Сириус» поначалу была встречена со скепсисом, однако в итоге она оправдала себя, заявил президент Владимир Путин.

«Да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег: ничего у него (Путина – прим. ВЗГЛЯД) не получится», – поделился воспоминаниями российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства рассказал, что противник идеи аргументировал свою позицию так: «Все начнется с того, что ваши хоккеисты (обучающиеся в «Сириусе» – прим. ВЗГЛЯД) набьют морду математикам». «Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, которые спортом занимаются, с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях: они знают, что это требует больших усилий и таланта», – сказал президент.

Путин признался, что ему особенно нравится то, что «спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре». «Очень здорово получилось, мне очень нравится», – добавил он.

Президент объяснил, почему в свое время отказался от идеи перевезти ряд бывших олимпийских объектов из Сочи в разные регионы. По его словам, такой переезд стоил бы столько же, сколько строительство с нуля. Поэтому было принято решение там, где были нужны подобные сооружения, возводить новые.

«А как использовать то, что есть? И сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь – использовать для детского спорта. А потом я подумал: а почему только для спорта? У нас ведь есть, еще с Советского Союза досталась нам, система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища – то, чем мы гордимся», – рассказал глава государства, добавив, что решил объединить эти направления в «Сириусе» со спортом, в котором страна тоже добилась значимых успехов.

По словам российского лидера, в «Сириусе» используется созданная еще в Советском Союзе система отбора талантливых детей. Ребята из профильных учреждений образования – физико-математических школ, музыкальных школ и т. д. – проходят отбор, лучшие приезжают в «Сириус» на 21 день.

Назвать новый центр «Сириус» тоже было его идеей, рассказал глава государства. «Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне – это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать. Вот это название прижилось», – отметил он.

Российский лидер также напомнил, что в планах – создание университета на базе «Сириуса». «Там нужно современный университет создать, – отметил он. – Мы создали там уже научный кластер из лабораторий таких вот приоритетных направлений. И потом здесь же будем создавать технопарк, чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке: закольцуем это все».

Также Путин заявил, что программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора, являющегося одним из лидеров в своей сфере.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», – сказал глава государства, отвечая на вопрос, кого Россия может предложить в качестве такого же примера для подражания, как американский предприниматель Илон Маск. Путин добавил, что Касперский – не единственный такой лидер, его имя – «просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лету».

Путин подчеркнул, что глава «Лаборатории Касперского» является одним из лидеров в своей сфере, его компания могла бы достичь и больших успехов, если бы не искусственные ограничения со стороны других стран. «Если бы не прижимали [эту компанию в США], искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше», – заметил глава государства.

Напомним, в конце 2017 года американские власти официально запретили использование программных продуктов российской компании «Лаборатория Касперского».