Следователи начали проверку данных об избиении двойняшек в Москве

Следственный комитет проведет проверку после появления в СМИ информации об избиении двойняшек матерью на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что по изложенным в публикации фактам организовано проведение доследственной проверки, передает РИА «Новости».

По информации СМИ двойняшки из многодетной семьи сбежали из дома после того, как их избила мать. Детей нашла прохожая, сообщившая об ушибах и ссадинах у мальчика.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказала Иванова.

Ранее двое детей в Москве пожаловались на побои от родителей.