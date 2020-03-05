Канада захотела дождаться смерти пособника нацистов и не депортировать его

Глава общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер объяснил, почему власти Канады затягивают процесс по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера.

Как считает Мицнер, власти пытаются «затянуть этот процесс», чтобы Оберлендер спокойно умер в Канаде», передает ТАСС.

По словам Мицнера, «многие русскоязычные канадцы и местные еврейские организации возмущены» тем, что в Канаде подобные дела «длятся годами». В результате пособники нацистов «спокойно доживают свой век».

Мицнер выразил уверенность в том, что решения о депортации 96-летнего Оберлендера не будет, поскольку не ясно, куда его можно выслать.