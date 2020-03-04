Стало известно о карантине по коронавирусу в общежитиях университета в Петербурге

В двух студенческих общежитиях СЗГМУ им. Мечникова в Санкт-Петербурге ввели карантин по коронавирусу, утверждают СМИ. Студентам запретили выходить на улицу из-за итальянских студентов, которые приехали по обмену в университет в конце февраля.

Студенческое общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения якобы закрыли на двухнедельный карантин, а в общежитии на Светлановском проспекте ввели частичный карантин, пишет «Бумага».

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на одну из студенток. Еще одна студентка, которая проживает на проспекте Просвещения, подтвердила информацию.

Она пояснила, что 29 февраля к ним приехали студенты по обмену из Италии, а 2 марта у одного из них поднялась температура. С заболевшим общалась соседка девушки, поэтому с 3 марта в их комнате ввели карантин, а утром 4 марта мера была распространена на все общежитие.

Студентам запретили покидать общежитие, а гостям – заходить туда. Проживающим возят еду из столовой. Студентка сообщила, что она с соседкой сдала анализы на коронавирус.

Студентам передали, что для них объявлены каникулы, заявил один из обучающихся вуза. В общежитие совета также предписано вернуться всем, кто посещал его с 29 февраля.

В общежитии на Светлановском проспекте введен частичный карантин – только в одно блоке на четвертом этаже, жильцам которого запретили выходить.

Между тем, в Италии, откуда приехали студенты в СЗГМУ, число жертв коронавируса выросло до 107 человек. Количество всех случаев заражения достигло 3089.

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