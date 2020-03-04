В Общественной палате предложили меры борьбы с фейками о коронавирусе

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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

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Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...
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              В Общественной палате предложили меры борьбы с фейками о коронавирусе

              4 марта 2020, 21:17

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              В среду в Общественной палате России прошли общественные слушания «Коронавирус: мифы и реальные угрозы для общества», на которых обсудили меры, принимаемые органами государственной власти по недопущению распространения коронавируса в стране, и меры по противодействию фейкам о заболевании.

              Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова подчеркивает, что граждан больше всего волнует информация о том, насколько опасным и заразным является коронавирус. Она заверила, что на горячей линии Минздрава России гражданам ответят на все вопросы, касающиеся этой темы, сообщается на сайте Общественной палаты.

              Особое внимание Елена Малинникова обратила на рекомендации для россиян, выезжающих в страны, где регистрируются случаи заражения: не посещать массовые мероприятия и рынки, использовать средства защиты органов дыхания, чаще мыть руки, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, при первых признаках заболевания обращаться в медицинские организации.

              Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Наталья Костенко рассказала, что на сегодняшний день в мире официально зарегистрировано более 93 тыс. случаев заболевания. Продолжается рост случаев заболевания за пределами КНР: наибольшее их количество отмечено в Южной Корее, Италии, Иране.

              Наталья Костенко заверила, что медицинские организации страны готовы к приему больных на случай неблагоприятного развития ситуации и призвала регионы обеспечить неснижаемый двухнедельный запас медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты.

              Тему многочисленных фейков и вбросов, порождающих тревожные настроения в обществе, поднял председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он сообщил о том, что были задержаны подозреваемые в распространении вбросов о 20 тыс. заболевших в Москве.

              По его словам, многочисленные вбросы в социальные сети строятся по одному принципу: «Мой дядя, папа, тетя, работают в Минздраве, МЧС, правительстве… По достоверной информации... Все ужасно – мне кажется началось» – десятки, сотни однотипных сообщений в самых разных регионах.

              Малькевич предлагает подумать над новыми алгоритмами работы с социальными сетями и СМИ: «Мы должны быстро реагировать на негатив, вбросы, которые происходят». Он призвал журналистов тщательнее проверять информацию.

              Подробно тему борьбы с фейками о коронавирусе разберут в Общественной плате РФ в четверг, 5 марта, на расширенном заседании рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет.

              Об организации безопасности пассажирских перевозок в условиях угрозы распространения коронавируса рассказал член Общественного совета при Росавиации Сергей Демиденко. По его словам, авиакомпании выполняют рекомендации Роспотребнадзора, связанные с предупреждением распространения заболевания.

              Ему возразила Валентина Цывова, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, которая рассказала, что «лично видела, как всех кашляющих и чихающих пускали в самолет».

              «В масках никто не стоит, никто никого не пугает, ни у кого никаких проблем нет. Я задала вопрос: предложили ли маску чихающему человеку? Масок в самолете нет», – сказала она.

              Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин согласился, что в данной ситуации его, как рядового гражданина, интересует регламент дезинфекции, обработки помещений аэропортов и самолетов – что именно делается для предотвращения распространения заболевания.

              Член комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, главный психиатр Москвы Георгий Костюк уверен, что в стране делается все возможное для предотвращения эпидемии. А вот эпидемия фобических расстройств, психозов вполне возможна, говорит он.

              «Только что я позвонил на горячую линию и спросил, сколько случаев по заболеванию в Москве. Мне ответили, что не имеют права отвечать на такие вопросы, хотя на сайте мэра Москвы указано, что заболел один человек. И если они не имеют право на такие вопросы отвечать, то как раз этот информационный вакуум заполняют блогеры и плодят слухи. Поэтому предложение о создании единого кол-центра очень важно», – резюмировал Костюк.

              В свою очередь, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия заявил, что в России необходимо создать структуру для достоверного информирования людей о коронавирусе, которая будет работать как кол-центр.

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