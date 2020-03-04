Определены регионы, где пройдут фестивали уличного искусства «Культурный код»

С 10 февраля по 3 марта 2020 года проходило народное онлайн-голосование за определение регионов, в которых состоятся международные фестивали уличного искусства «Культурный код» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Голосование было доступно в открытом режиме в официальной группе АНО «Россия – страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте»., сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Народное голосование завершилось 3 марта в 23:59 мск. В нем приняли участие 592 575 пользователей социальной сети «ВКонтакте». Голоса распределились следующим образом: Челябинская область – 23,8% от общего количества голосов (141 307 голосов), республика Татарстан – 23,4% (138 706 голосов), Ставропольский край – 23% (136 440 голосов), Нижегородская область – 21,5% (127 020 голосов), Ленинградская область – 6,3% (37 108 голосов), Удмуртская Республика – 2% (11 994 голоса). При этом разница голосов между 3 и 4 местом составила 1,5%, а между 4 и 5 местом – 15,1%. По обращению организаторов поддержка «ВКонтакте» провела проверку на предмет технических нарушений.

«Между регионами-участниками конкурса развернулась настоящая борьба за право провести у себя фестивали. В связи с высокой активностью жителей и минимальным процентным разрывом между 4 регионами, набравшими максимальное количество голосов, оргкомитет конкурса принял решение признать победителями и провести фестивали уличного искусства в Челябинской области, Республике Татарстан, Ставропольском крае и Нижегородской области. Кроме того, организаторы и Экспертный совет решили, что будет справедливым провести специальные мероприятия современного искусства также в Республике Удмуртия и Ленинградской области», – отметил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике, идеолог и соавтор проекта Ирина Плещева: «Такая конкурентная борьба, которую мы наблюдали все эти дни голосования подчёркивает не просто интерес к фестивалю граффити, а к тому, что созрел запрос от жителей в регионах. Люди хотят не просто красиво украсить свои города, но и хотят стать полноценными участниками этого события и самого процесса».

«Рада поздравить победителей. Но этого всего лишь начало», – подчеркнула Плещева.

В рамках фестивалей участники – художники – будут расписывать фасады зданий, создавая музеи монументального искусства под открытым небом. В каждом из четырех фестивалей примут участие художники разного уровня подготовки – от только начинающих до всемирно известных.

Состав художников будет определен до 6 апреля 2020 года. Для отбора участников, оценки изображений и определения субъектов для народного голосования сформирован экспертный совет. В него вошли выдающиеся художники, профессионалы в области музейного и галерейного дела, кураторы выставок и художественные критики.

Каждый фестиваль будет длиться не менее 20 дней. Кроме росписи фасадов и создания музея под открытым небом, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи.