Лавров обсудил с главой МИД Ирана коронавирус и Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает российский МИД.

«С российской стороны были выражены соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавируса COVID-19 и подтверждена готовность оказать помощь в противодействии его дальнейшему распространению», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Также состоялся «предметный разговор по актуальным международным темам», в том числе о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и по «сирийскому урегулированию в контексте договоренностей стран-гарантов Астанинского формата».

Напомним, ранее Иран запросил у российской стороны помощь в борьбе с коронавирусом.

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