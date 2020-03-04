В ВМФ появился первый женский экипаж патрульного катера

Первый женский экспериментальный экипаж катера сформирован на Черноморском флоте, он прибыл в Санкт-Петербург для прохождения подготовки в Объединенном учебном центре Военно-морского флота, сообщили Минобороны.

«Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» в составе трех человек сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением министра обороны РФ. Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля», – передает РИА «Новости» слова главкома ВМФ России Николая Евменова.

Экипажу предстоит с помощью учебно-тренажерных комплексов освоить энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации катера, отработать вопросы управления. Буквально в ближайшие дни начнутся тренировки по борьбе за живучесть катера, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик.

Напомним, во вторник министр обороны Сергей Шойгу в преддверии 8 марта сообщил, что в вооруженных силах России насчитывается более 41 тыс. военнослужащих-женщин, в том числе 44 полковника.

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