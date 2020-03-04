Для школы-интерната в Казани по нацпроекту купили оборудования на 4 млн рублей

В рамках национального проекта «Образование» в казанской школе №4 для детей с ОВЗ обновили материально-техническую базу на 4 млн 160 тыс. рублей, сообщила руководитель учебного заведения Зульфия Габидуллина.

Как передает ИА «Татар-информ», на эти средства провели ремонт в шести кабинетах школы, приобрели современное оборудование в кабинеты допобразования, психолога, технологии, дефектолога и логопеда.

В школе работают 24 класса, в которых обучаются 191 ребенок, в основном у всех диагноз ДЦП. 35 учеников проживают в интернате всю неделю.

В соответствии с федеральным проектом «Современная школа» нацпроекта «Образование» в прошлом году в республике для 17 школ для детей с ОВЗ закупили оборудования на 71 млн рублей. До 2024 года запланировано обновление материально-технической базы 22 школ-интернатов на сумму 165 млн рублей.

Ранее президент Владимир Путин назвал продолжительность жизни граждан главным индикатором успешности нацпроектов.