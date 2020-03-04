Рубль вырос к доллару

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,92 руб., евро - до 73,54 руб.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 65,92 рубля, передает ТАСС.

Курс евро снизился на 23,8 копейки, до 73,54 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.