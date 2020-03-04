В Белоруссии предъявили обвинение двум россиянам по делу о взрывах на салюте в Минске

СК Белоруссии завершил расследование дела о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости, обвинение предъявлено двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске... Материалы переданы прокурору для направления в суд», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По его данным, двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверков предъявлено обвинение по статье «нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере».

Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по статье «нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере». По этим статьям в Блеоруссии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и на срок до пяти лет соответственно.

По версии следствия, перед проведением салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 миллиметров нормативно-технической документации.

«Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта. По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в процессе заряжания салютных установок представители предприятия из России вместе с командиром роты Минской военной комендатуры «дорабатывали их путем внесения изменений, не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией». В СК отметили, что такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние.

«Вследствие допущенных нарушений при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще 11 пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тыс. белорусских рублей (более 330 тыс. долларов)», – добавили в пресс-службе.

Напомним, 3 июля во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии получили травмы из-за разлета осколков не менее 10 граждан, погибла женщина. Использовавшиеся на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании, из-за чего правоохранители задержали двух представителей предприятия-поставщика.

В минобороны Белоруссии заявили, что возможной причиной могли быть некачественные снаряды пиротехники. В рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости обвинение предъявлено двоим гражданам России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД