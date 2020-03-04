Назван действенный способ очистить офис от вирусов

Кондиционеры и увлажнители воздуха не помогают очистить офис от вирусов, но есть другие эффективные способы, сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе. Наоборот, они только могу ухудшить ситуацию. Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами. Пожалуй, это наиболее эффективный способ борьбы», – сказал Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Главным минусом такого метода является то, что все эти системы очищают только воздух. Вирусы же в офисах «живут» на общественно-бытовых приборах и ручках дверей.

Эксперт отметил, что вирусы гриппа передаются воздушно-капельным путем. Однако ручки дверей, клавиатура, посуда могут тоже передавать вирусы в офисе, поэтому при уборке их нужно тщательно мыть.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался от рукопожатий при встречах, боясь заразиться новым типом коронавируса.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тыс. 270 человек, 2 тыс. 981 пациент скончался.

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